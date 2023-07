Stiri pe aceeasi tema

- Wanda Nara (36 de ani), care trebuia sa se intoarca in Europa cu atacantul lui Galatasaray și copiii, s-a simțit rau și a acuzat dureri puternice abdominale. Ea a fost internata intr-o clinica din Buenos Aires pentru investigații amanunțite. Momente de cumpana și ingrijorare in familia lui Mauro Icardi.…

- Luna iulie vine cu vești minunate pentru unii nativi. Care este zodia norocoasa a lunii. Acești nativi vor fi mai fericiți ca niciodata și vor avea parte de multe momente speciale. Ei vor avea parte de realizari pe toate planurile.

- Trei zodii dintre cele douasprezece iși vor intalni marea iubire in timpul unei vacanțe. Acești nativi se vor indragosti la prima vedere și vor simți ca iși vor petrece tot restul vieții alaturi de acea persoana. Iata despre ce semne zodiacale este vorba.

- In luna august a anului trecut, George Simion și soția lui, Ilinca, au decis sa se casatoreasca. De atunci și pana acum, cei doi indragostiți au avut parte de o mulțime de momente frumoase. Imediat dupa marele eveniment de nunta cei doi au decis sa plece in luna de miere la Sapanța, județul Maramureș.…

- Karmen și Adriana, fiicele lui Adrian Minune, se amuza cand iși aduc aminte de peripețiile din copilarie, cand mezina o para parinților, iar, ulterior, Karmen incepuse sa o șantajeze. In curand, Adriana va deveni, pentru prima oara, mama, iar Karmen ii este alaturi cu sfaturi. Care este, de fapt, relația…

- Ultima parte din luna mai poate aduce momente tensionate pentru unii nativi, care vor lua in calcul chiar varianta desparțirii. Este posibil ca unele probleme care nu au rezolvate la momentul potrivit sa devina, din nou, subiect al unor discuții mai aprinse, care vor fi cu greu gestionate.

- Americanul Bill Folley (78 de ani), președintele lui Bournemouth, premiaza jucatorii cu un sejur in Statele Unite la finele stagiunii, pentru ca și-au indeplinit obiectivul menținerii in Premier League. Bournemouth, locul 14 in Premier League, mai are nevoie de un punct in ultimele trei etape, pentru…