Invitatul lui Marius Manole saptamana aceasta la Intrebarea mesei rotunde este Tudor Ionescu, cunoscutul cantareț. Impreuna iși amintesc momentele de cand erau copii și vorbesc cu sinceritate, emoție și umor despre sarbatori și familie. De asemenea, artistul de la Fly Project a dezvaluit cate kilograme a slabit in 4 ani. In urma cu 4 ani, artistul avea 104 kilograme, avea dificultați de respirație, obosea mult și ii era din ce in ce mai greu. Cu o voința de fier, a reușit sa slabeasca 44 de kilograme și povestește la Intrebarea mesei rotunde despre aceasta etapa și schimbare importanta din viața…