- Tudor Ionescu, unul dintre cei doi membrii ai formatiei Fly Project, a primit titlul de cetatean de onoare al Aiudului. “Cele 45 de milioane de vizualizari pe Youtube si numarul 1 in trending Youtube, imediat dupa lansarea unei piese, poarta amprenta Aiudului in ele. Stiti de ce? Pentru ca Tudor Ionescu…

- Fac oamenii sa danseze oriunde ajung in lumea asta, piesele lor fiind mereu in top. Baietii de la Fly Project isi incep noul turneu international la inceputul lunii mai, cu o saptamana de concerte in Turcia, in cele mai importante cluburi si hoteluri de acolo. “E greu cand suntem mereu pe drum, dar…

- Anul trecut, Liviu Butnariu, la acea vreme viceprimar al orașului Rașnov, a spus ca va propune Consiliului Local Rașnov acordarea titlului de Cetațean de Onoare pentru alpinista Dor Geta Popescu, care a murit, in Masivul Retezat, fiind surprinsa de o avalanșa. Tot la propunerea lui Liviu Butnariu, acum…

- La propunerea primarului orasului Rasnov, in sedinta de Consiliu Local de joi, se va acorda titlul de cetatean de onoare al orasului Rasnov alpinistei Crina „Coco” Popescu, dar si titlul ce cetatean de onoare, post-mortem, alpinistei Dor Geta Popescu. Potrivit primarului Liviu Butnariu,…

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…

- Profesorul și istoricul Ioan Cipu, cetațean de onoare al orașului Faget, a parasit aceasta lume miercuri dupa-amiaza. Prin pregatirea profesionala și pedagogica, prin competența, rigoarea, acribia și seriozitatea dovedita in cercetarea istoriei Banatului istoric, profesorul Ioan Cipu s-a situat…

- Romeo Kulcsar a donat din proprie initiativa o bucata de ficat pentru o tanara pe care nu o cunostea. Gestul lui a induiosat multa lume, mai ales ca a facut asta fara sa ceara nimic in schimb. Entuziasmati la acel moment, cativa consilieri din Tasnad s-au gandit sa ii ofere titlul de „Cetatean de Onoare”…

- Alesii locali au aprobat acordarea titlului de ”Cetatean de Onoare al municipiului Galati” doctorului Gheorghe Bugeac. ”Domnul Gheorghe Bugeac merita toata atentia societatii galatene si rasplatirea tuturor eforturilor sale pentru propasirea spirituala si materiala a orasului nostru, implicandu-se,…