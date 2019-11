Tudor Ionescu, anunţ despre RADET: Indiferent ce se întâmplă, bucureştenii vor avea căldură "Problema RADET-ului nu este de anul acesta, iar datoria aceea, care este reala, a existat si in urma cu cinci ani, si zece ani, este o gaura neagra care nu a putut fi inchisa. Indiferent ce va spune instanta, insa, bucurestenii vor avea caldura. Aici nu exista niciun dubiu. In cazul bucurestenilor care nu au apa calda, si eu sunt afectat, e vorba de niste lucrari care pot fi efectuate pentru ca vremea permite. Legat de acea companie la care face referire dl Orban si care ar trebui sa preia agentul termic de la ELCEN si sa il dea populatiei, ea exista. Este una din acele companii municipale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 1,2 milioane de bucureșteni, cei racordați la RADET, iarna lui 2019 se anunța a fi una plina de provocari. Vor avea apa calda și mai ales caldura, așa cum promit autoritațile? O întrebare la care raspunsul este greu de dat, având în vedere starea critica în care se afla…

- Decizie a magistraților Judecatoriei Sectorului 2. Postul TV Antena 3 trebuie sa plateasca 70.000 de lei daune morale catre trei polițiști din Urziceni. Totul a pornit in 2018, atunci cand postul TV a difuzat in cadrul emisiunii 'Punctul de intalnire' un reportaj in care o victima acuza ca mai multe…

- Problema asistaților social este poate cea mai dureroasa „buba” a economiei romanești. Vorbim despre oameni apți de munca, dar care nu lucreaza nicaieri! Și nu sunt puțini, spune Digi24, care citeaza un raport al Eurostat. 1,7 milioane de romani prefera sa stea degeaba, arata ultima analiza Eurostat…

- RADET Bucuresti a anuntat ca este pregatita tehnic pentru inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire, urmand ca decizia sa fie luata cand temperatura medie zilnica intre orele 20-06 va fi de +10 grade Celsius sau mai mica.

- Vremea va continua sa fie rece in urmatoarele zile, insa bucureștenii nu vor avea caldura prea curand. Mai exact, RADET București a anunțat ca va incepe sa furnizeze agent termic numai atunci cand temperatura medie zilnica intre orele 20:00 - 06:00 va fi de + 10 grade Celsius sau mai mica.

- Pierderile din rețeaua de termoficare aduc cheltuieli suplimentare. Pe care, pana la urma, tot consumatorii le platesc. Din cauza conductelor vechi de aproape jumatate de secol pe care RADET le are in București, pierderile de apa calda și caldura ajung la 1,3 miliarde de litri in fiecare luna de…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, anunța ca nu a fost luata inca o decizie in Comitetul Creditorilor privind sistarea furnizarii agentului termic in București, discuția in acest sens fiind amanata. Sierra Quadrant a anunțat inca de saptamana trecuta ca ELCEN ia in calcul oprirea apei…

- In urma declaratiilor publice ale reprezentantilor administratorului judiciar al ELCEN cu privire la posibilitatea de a fi sistata furnizarea agentului termic in Bucuresti, Primaria Capitalei face urmatoarele PRECIZARI Primaria Capitalei asigura bucurestenii ca procesul de furnizare a apei calde se…