- Jador este din ce in ce mai activ pe rețelele de socializare, iar cantarețul impartașește cu fanii fiecare moment din viața lui. Jador a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una buna și ca se simte rau. Iata ce a pațit cantarețul!

- Cantarețul britanic Sam Smith va canta pentru prima data in Romania, in anul 2023. Marele artist va fi prezent la un festival nou in București, care va purta numele de „Summer in the City”. Iata ce alți artiști celebri și iubiți de o lume intreaga vor veni la acest festival, care va avea debutul in…

- Ramona Olaru trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a intampinat probleme inca de la primele ore ale dimineții. Ramona Olaru le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare problema prin care trece. Iata ce a pațit asistenta TV!

- Veste excelenta pentru iubitorii musicalul „Mamma Mia!”. Unul dintre cele mai indragite spectacole de gen din lume, și care a fost desemnat „Spectacolul anului 2018” in Romania, se va juca pe 28 și pe 29 decembrie, incepand cu ora 19.00, la Sala Palatului din București. Iar buzoianca Bianca Purcarea…

- Este doliu pe scena teatrului romanesc! Actorul Constantin Codrescu a murit in urma cu puțin timp. Regretatul maestru este plans acum de foștii colegi de breasla. Constantin Codrescu a murit la 91 de ani Constantin Codrescu sau „Puiu Codrescu” așa cum era cunoscut de mulți, a trecut in veșnicie in noaptea…

- Larisa Udila a ajuns de urgența pe patul de spital, asta pentru ca a avut dureri foarte mari de stomac și a fost nevoita sa mearga la doctor. Vedeta și-a ingrijorat fanii, asta dupa ce a postat pe rețelele de socializare personale cateva fotografii cu ea din spital. Iata cu ce probleme de sanatate se…

- Amna este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Pentru ca are numeroase concerte, pe care le susține seara, cantareața s-a obișnuit deja cu programul agitat. Insa, vedeta a precizat ca se simte mult mai bine cand doarme mai puține ore. Totuși, chiar și pe Amna o ajunge oboseala, care nu…

- Unele dureri nu trec. Doar se fac mai blande. Ana Maria sufera de sindromul Down, autism și diabet. Toate aceste probleme de sanatate ii fac viața foarte complicata, atat ei, cat și altor copii din Romania care se confrunta cu probleme similare de sanatate.