Artistul Tudor Gheorghe a facut o serie de dezvaluiri uluitoare in cadrul unui interviu oferit lui Ovidiu Ioanițoaia, in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu". Acesta a povestit despre o experiența traita in SUA: s-a drogat cu heroina pentru a vedea ce simte un consumator de droguri, potrivit clcik.ro. Tudor Gheorghe, in varsta de 75 de ani, […]