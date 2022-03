Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Gheorghe, dezlanțuit, sincer și savuros, intr-un podcast in care a spus lucrurilor pe nume. Cu o cariera de titan in spate, pe scenele romanești și internaționale, maestrul a facut marturisiri emoționante, dar a avut și remarci acide legate de fenomenul muzical autohton, noteaza click.ro. Pedant,…

- Actorul și popularul cantareț Tudor Gheorghe s-a dezlanțuit asupra solistelor din breasla artistica ce incearca sa se faca cat mai vizibile la emisiuni de divertisment. ”Ma irita la ora actuala toata muzica asta, care am impresia ca e același cantec. Nu pot sa-mi dau seama care este diferența. Fetițele…

- In varsta de 76 de ani, Tudor Gheorghe se mandrește cu o mulțime de concerte și spectacole susținute pe cele mai mari scene de la noi. Despre muzica de astazi, artistul nu are insa cuvinte de lauda, ii admira din punct de vedere muzical pe maneliști, iar pe unele dintre cantarețele de la noi le critica…

- Primaria comunei vrancene Ruginesti va reduce temporar programul iluminatului public pe timpul noptii in localitate, in incercarea de a diminua cheltuielile privind facturile de curent electric care aproape s-au triplat in ultima luna, potrivit reprezentantilor administratiei locale. “In urma facturii…

- Fostul procuror șef al mun. Chișinau, Ivan Diacov, susține ca a gasit-o astazi pe președinta CSP, Angela Motuzoc, „speriata, pierduta și demoralizata. „Mi-a zis, 2 saptamani parinții au dormit la mine, 2 saptamani așteptam sa vina mascații sa ma ridice. Așa atmosfera s-a creat acolo”, a declarat acesta,…

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini susține ca vremurile de criza cer masuri rapide, iar in timp ce la noi se intarzie cu luarea unor decizii in sprijinul populației, dar și in favoarea producatorilor romani, timpul trece și situația se complica pentru mulți. Intre timp, insa, alții au trecut…

- Florin Citu, președintele PNL, a declarat, ca se așteapta la mai mult fair-play din partea colegilor de coaliție. Liberalul a spus ca și lui i-ar fi ușor sa anunțe masuri irealizabile, iar apoi sa spuna ca nu pot fi implementate pentru ca se opun partenerii de guvernare. „E usor sa vin si eu sa scriu…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a avut o reacție dupa protestele din Olanda. Politicianul a comentat scena in care un protestatar nemulțumit de restricțiile impuse de guvern a fost sfașiat de un caine de vanatoare, la comanda unui polițist. Liderul PSD crede ca și in Romania s-ar ajunge intr-un astfel…