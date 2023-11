Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul proiect Culinaria Banatica a pregatit pentru prima jumatate a lunii noiembrie doua noi evenimente legate de tradițiile gastronomice banațene. Primul, „Cinele Culinaria Banatica – Despre Gulașuri, Papricașuri și Alte Tocanițe”, are loc astazi, 7 noiembrie, de la ora 19:00, la Popasul Caprioarei…

- ADVERTORIAL. Inceputul lunii noiembrie aduce la Timișoara un adevarat vraijtor al pianului, norvegianul Aksel Kolstad. Concertul in care il vei putea vedea este un pic altfel și e dedicat, in principal, tinerilor. Printre artiștii invitați se numara 4Tune Quartet, care va prezenta coveruri rock in maniera…

- Sub genericul *Concertul meu din toamna asta*, formația Jazz Tribe va susține un concert special vineri 13 octombrie de la ora 18 in curtea cu castan a Casei Artelor. „Avem placerea sa va invitam la un concert de excepție, cu interpretari cum-știm-noi-mai-bine ale pieselor de jazz consacrate din secolul…

- Timișoara va fi gazda unui concert in cadrul caruia chitaristul trupei Whitesnake, Joel Hoekstra va canta alaturi de Brandon Gibbs (vocalistul trupei Poison) și artiștii The Spider Complice (Los Angeles-SUA) și Marco Pastorino (Temperance, Serenity și Fallen Sanctuary). Concertul va avea loc miercuri,…

- Celebra cantareața din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timișoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc sambata seara, 16 septembrie 2023, de la ora 21.00, la Iulius Town.

- Timișorenii se pot bucura de un nou spectacol din Festivalul George Enescu, eveniment internațional aflat la a 26-a ediție, care a inceput la București in 27 august și se va incheia in 24 septembrie 2023, și care este condus artistic de un timișorean foarte valoros, dirijorul Cristian Macelaru. Concertul…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 31 august, de la ora 19.00, in Piața Primariei Pitești, concertul vocal-simfonic susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea și soliștii Antonia Beteag și Valentin Trandafir. In program: J. Strauss – uvertura operetei Liliacul și…

- Mani Neumann, Violonistul Diavolului, cunoscut publicului din Romania in urma colaborarii sale de lunga durata cu formația Phoenix, aduce Trio farfarello in țara noastra intr-un turneu național inedit. Concertul din Timișoara va fi gazduit de Porto Arte.