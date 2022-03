Stiri pe aceeasi tema

- „Noi, astazi am vazut ca o incercare de a identifica stirile false si a le combate a fost aproape distrusa de catre o stire falsa, publicata de o entitate mass-media, care nu a sunat sa intrebe, care a luat-o pe surse, care nici macar nu a interesat-o despre ce e vorba, decat sa scrie o minciuna acolo…

- Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Conform necesarului realizat de catre autoritati, țara noastra are nevoie de…

- Scandal monstru in plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Virgil Popescu a fost agresat de George Simion, liderul AUR, in timp ce incerca sa explice motivul creșterii prețurilor la energie. Virgil Popescu a fost impins și scuipat. Simion i-a spus…

- „Ministrul Justitiei are dreptul constitutional si legal sa emita astfel de indrumari. In al doilea rand, as dori sa intelegem exact ce efecte ar putea avea o astfel de indrumare si cred ca cel mai simplu ar fi sa spun ce efecte nu are o astfel de indrumare, pentru ca nu trebuie sa ne inchipuim ca de…

- Dennis Man (23 de ani) ar putea pleca in aceasta iarna de la Parma, fiind pe lista mai multor cluburi. Sampdoria (locul 15 in Serie A) il vrea sub forma de imprumut. In afara de Galatasaray, acolo unde este dorit de Fatih Terim, Dennis Man este și pe lista celor de la Sampdoria, club care l-a dorit…

- Cu siguranța ca ești entuziasmat atunci cand vine vorba de un laptop nou. Avand in vedere ca tot mai multa lume lucreaza de acasa in ziua de azi, este absolut esențial ca laptopul tau sa mearga fara niciun fel de problema. Fie ca este vorba de un laptop nou primit de la angajator, fie ca iți vei cumpara…