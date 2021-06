Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Gheorghe a povestit in cadrul emisiunii "Subiectiv" de la Antena 3, cum l-a afectat pandemia, cum a trecut prin Covid-19. Acesta spune ca autoritaților le-a lipsit omenia atunci cand au gestionat pandemia. „Pe cei curați i-a facut mai curați pe cei murdari i-a murdarit și mai tare. Adica…

- Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie – aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor. Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei,…

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19, justificandu-si decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. Ron DeSantis a promulgat o lege care…

- Pandemia a atins un ”punct critic”, iar imbolnaviri de covid-19 cresc in mod ”exponential”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care considera ca pandemia poate fi controlata in ”cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Ne aflam in prezent…

- Senatul brazilian urmeaza sa deschida in curand o ancheta pentru a evalua "eventualele omisiuni" din partea guvernului presedintelui Jair Bolsonaro in controversata gestionare a pandemiei, care a facut joi un nou numar record de decese, relateaza AFP.

- Senatul brazilian urmeaza sa deschida in curand o ancheta pentru a evalua "eventualele omisiuni" din partea guvernului presedintelui Jair Bolsonaro in controversata gestionare a pandemiei, care a facut joi un nou numar record de decese, relateaza AFP. Un judecator al Curtii Supreme din…

- Anul trecut, cand Pandemia a lovit intreaga lume, au existat voci care au prezis un al treilea val. Printre primii care au facut aceste predicții a fost profesorul de microbiologie Herman Goossens expert al Universitații din Anvers. Vocea ilustrului cercetator a fost auzita, dar nu a fost luata in considerae…