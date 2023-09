Stiri pe aceeasi tema

- Au ieșit la iveala noi informații șocante despre persoanele din anturajul lui Vlad Pascu. Tanarul care a intrat ilegal in Spitalul Floreasca și a furat pungi cu ser fiziologic a mai ajuns in vizorul oamenilor legii. Tudor Duma are 19 ani și șase dosare penale pana la aceasta varsta. Tanarul a fost cercetat…

- Tudor Duma, dealerul și prietenul lui Vlad Pascu, a mai avut in trecut probleme cu legea. Tatal sau a cerut un ordin protecție impotriva fiului sau, a fost prins cu canabis, dar s-a renunțat la urmarirea penala. La fel s-a intamplat și intr-un dosar, potrivit caruia Tudor a fost prins avand in posesie…

- Tudor Duma, tanarul suspectat ca ii furniza droguri lui Vlad Pascu, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, cu putin timp inainte de a fi ridicat si dus la DIICOT pentru audieri.

- Tudor Duma, zis Maru, suspect ca ar fi dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, a dat spargerea la farmacia Spitalului ”Floreasca”.In interiorul farmaciei, Maru s-a filmat și facea live pe rețelele de socializare, in timp ce le explica urmatorilor…

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 Mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip video pe Instagram, noaptea trecuta in care apare in mijlocul…

