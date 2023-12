Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, zis Maru, acuzat de procurori ca a fost dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, si alți doi tineri, acuzati de trafic de droguri, au fost trimiși in judecata de DIICOT, potrivit comunicatului instituției.Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor…

- Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost trimisi in judecata de DIICOT.Este vorba de Tudor Duma, zis "Maru", si fratii Stefan Ciprian Constantin si Costin Anton Constantin, aflati in arest preventiv,…

- Vlad Pascu a fost trimis in judecata vineri de catre procurorii DIICOT, alaturi de parinții sai, Miruna și Mihai Pascu. Vlad Pascu, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de catre DIICOT pentru deținere de droguri de risc și mare risc in vederea consumului propriu, in forma continuata…

- Soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai a fost trimis in judecata de DIICOT, alaturi de parintii sai. Vlad Pascu este acuzat de consum si trafic de droguri. Mama acestuia, Miruna Pascu, a fost trimisa in judecata pentru ca a incercat sa influenteze…

- Tudor Duma, zis Maru, despre care anchetatorii susțin ca a fost dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost scos luni, 25 septembrie, din arestul preventiv și adus la sediul central DIICOT, unde procurorii fac percheziții informatice pentru a obține mai multe probe in dosarul traficului de droguri,…

- Tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost aduși luni dimineața la DIICOT pentru audieri, a transmis Antena 3.Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu sunt in arest preventiv. Este vorba de Tudor Duma…

- Tatal lui Tudor Duma , unul dintre dealerii din dosarul 2 mai, spune ca fiul sau este doar consumaror de droguri, nu și traficant.„Nu doresc sa vorbesc cu niciuna dintre televiziuni. Este un proces pe rol, el se va judeca. Judecata nu se face la televiziune. Noi, ca familie, suntem departe de ceea ce…

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…