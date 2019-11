Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Regala Olandeza Regala investigheaza o „situație suspecta” pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, a declarat pentru CNN un purtator de cuvant. Un tweet publicat pe contul oficial de Twitter...

- "Centrul de analiza terorista a coborat nivelul alertei teroriste de la grav la substantial", a anuntat ea intr-un comunicat. Centrul de analiza terorista reevalueaza nivelul alertei din sase in sase luni. Regatul Unit se siteaza de-acum la al treilea nivel de alerta - pe o scala de cinci. "In pofida…

- Ziarul Unirea Mihai Constantinescu A MURIT: Anunțul facut de soția cantarețului Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit in spital, in ciuda eforturilor de resuscitare facute, timp de 50 de minute, de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca miercuri, in intervalul orar 13,00 - 17,00, pe aeroportul Schiphol (Amsterdam), personalul de sol al companiei KLM - angajatii care se ocupa de transportul…

- Mario Iorgulescu a fost transportat, imediat, la Spitalul Elias din București. Medicii au constatat ca avea hemoragie interna, fiind nevoie de o intervenție chirugicala. Starea lui Mario Iorgulescu era grava, medicii scoțandu-i intestinul subțire. Tanarul in varsta de 24 de ani se afla in coma indusa.…

- Se implinesc trei ani de cand Aurelian Preda s-a stins din viața. La fel ca in fiecare ani, fiica lui, Anamaria, este prezenta la Manastirea Dervent, acolo unde se face pomenirea regretatului cantareț.

- Peste 60 de zboruri au fost anulate sau intarziate, luni, la aeroportul Schiphol din Amsterdam, de o greva a personalului de la sol al operatorului aerian KLM, noi actiuni fiind planificate miercuri, transmite Reuters, conform news.ro.Protestul care a avut loc luni, intre orele 06:00 GMT-08:00…

- Vestea care a luat prins surprindere showbizul romanesc. Dupa o casnicie care a durat trei ani și 9 ani de cand sunt impreuna, Whatsup și Simina au decis sa se desparta. What’s Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și nimeni nu se gandea ca vor ajunge sa stea departe…