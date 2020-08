Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de albine bacauani pot obține bani de la stat pentru testarea mierii. Facilitatea este prevazuta in Programul Național Apicol PNA 2020-2022. „Noutatea programului in acest an consta atat in faptul ca se vor aloca sume pentru procurarea de utilaje de transport, in speța remorci, precum și…

- Doctorul Tudor Ciuhodaru susține ca cea mai buna soluție pentru ieșirea din criza provocata de coronavirus este testarea extinsa a suspecților, persoanelor expuse și a asimptomaticilor. “Testarea extinsa -planul B pe care il tot propun dar nu aude nimeni – este vitala pentru: 1.Controlul raspandirii…

- Inainte de a porni la drum, verificați daca parbrizul, geamurile laterale si luneta va asigura o vizibilitate foarte buna. Trebuie sa aveti in buna stare de functionare stergatoarele si instalatia de climatizare si dezaburire. Pastrați distanta in mers, pentru a putea opri in conditii de siguranta!…

- O ambulanța Smurd a fost implicata intr-un accident rutier cu o caruța, astazi, pe raza localitații Gheorghe Doja. Nu sunt victime. Ambulanta nu avea pacient. Mașina se afla in misiune, intorcandu-se de la un caz. Articolul O ambulanța SMURD a intrat intr-o caruța apare prima data in Deșteptarea- Ziarul…

- La 18 ani debuta in prima liga. Cu echipa orașului sau. Și a copilariei sale: FCM Bacau. Acum, cand tocmai și-a dublat varsta majoratului, Andrei Cristea se pregatește sa…re-debuteze in Liga I. Și o face cu echipa de care și-a impletit in mod frumos o parte din destinul sau fotbalistic și cu care tocmai…

- Cu programari stricte, cu respectarea in continuare a masurilor de prevenire a raspandirii noului virus, cu stabilirea circuitelor separate COVID și non-COVID, spitalele publice vor acorda asistența medicala și pacienților care nu au putut beneficia de ele pe perioada situației de urgența. Se poate…

- De mult n-am mai vazut atata lume. In parcuri, pe strada, in piața. Ai zice ca lucrurile au revenit la normal, dar nu e chiar așa. Traficul s-a mai intensificat iar oamenii, cei mai mulți, poarta maști de protecție. Zona centrala a orașului e plina. Cozile la banci, dar și la alte magazine, sunt foarte…