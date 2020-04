Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru, europarlamentar PSD, a transmis vineri pe Facebook sfaturi despre cum se folosește corect o masca de protecție și cum poate fi sterilizata „cu eficiența de 99%”:Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 43: Sa va explic de ce a lipsit Danuța! . „Purtați…

- Chiar daca nu aveți o mașina de cusut sau material adecvat pentru a face acest lucru, puteți obține o masca de protecție inclusiv cu ceea ce gasiți prin dulapurile pline cu haine. Iata trei moduri prin care va puteți proiecta singuri, acasa, o masca de protecție cu mijloacele pe care le aveți la indemana.…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Lugoj a decis ca de vineri, 17 aprilie, purtarea maștilor sa devina obligatorie, pe tot teritoriul... The post De vineri, este obligatorie purtarea maștilor de protecție intr-o localitate din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- E aproape o luna de la declararea pandemiei de coronavirus și inca sunt controverse legate de eficiența maștii chirurgicale pentru populație. La noi, a devenit obligatorie in tot mai multe județe.

- Medicul recomanda purtarea unei masti, nu a vorbit doar de mastile chirurgicale de hartie, pentru a preveni infectia cu SARS-CoV-2. Cu partea alba spre interior sau cu partea colorata? Medicul a explicat totul in ghid.

- Incepand de astazi, purtarea maștilor de protecție pe strada și in locurile publice inchise este deja obligatorie in Galați, Vaslui, Iași și Maramureș, in urma unor decizii ale Comitetelor locale pentru Situații de Urgența. Dupa multa vreme in care maștile de protecție erau recomandate doar celor…

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

