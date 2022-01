Tudor Chirilă, revoltă în cazul grevei provocate de STB Mijloacele de transport de la suprafața sunt „paralizate” de ieri și raman la fel și astazi in Capitala. Situația l-a scos din sarite pe Tudor Chirila, care a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. In opinia artistului, in spatele grevei de la STB stau liderii de sindicat și interesele politice. “Traim intr-o țara unde sa fii lider de sindicat inseamna sa ai ‘spate’ politic pentru ca servești interese politice. Traim intr-o țara unde e ok sa pornești o greva ilegala fara sa te gandești la consecințele imediate și la sutele de mii de oameni afectați. Traim intr-o țara cu figuri emblematice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

