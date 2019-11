Ana Birchall si Cozmin Gusa, exclusi din PSD

Ana Birchall si Cozmin Gusa au fost exclusi din PSD, potrivit presei centrale. Decizia a fost luata in urma sedintei din CEx a partidului social democrat, la initiativa Vioricai Dancila. Social democratii s au renuit astazi in sedinta Comitetului Executiv National, de la ora 16.00. In cadrul sedintei, au fost analizate… [citeste mai departe]