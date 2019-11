Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora indeamna romanii sa participe la vot, in 24 noiembrie, ”altminteri ne vor scoate si din matematica, nu doar din Europa” potrivit news.ro”Farmecul subtil al diferentei: romanii cauta expresia «aria cercului», dupa cum britanicii, cu al lor Brexit, se intrebau: «What is…

- Ziarul Unirea Ce praguri electorale “de dat cu capul” și-au stabilit PNL și PSD pentru Iohannis și Dancila in turul II al alegerilor prezidențiale PSD și PNL, partidele care au cei doi candidați ramași in cursa finala, au stabilit pentru turul II al alegerilor prezidențiale, targeturi imposibile; pentru…

- Dincolo de confruntarea PNL - PSD, cei doi candidati calificati in turul doi la algerile prezidentiale se confrunta cu un mare pericol: absenteismul la vot. Dupa un prim tur de scrutin la care s-a inregistrat cea mai mica prezenta la prezidentiale din istoria post-decembrista, pe 24 noiembrie este posibil…

- Iohannis 115.000 Barna 46.000 Dancila 30.000 Paleologu 22.000 Kelemen 21.000 Cifrele sunt rotunjite la mii de voturi și reprezinta voturile valabil exprimate în județul Cluj. Știre în curs de actualizare.

- Deputatul PSD Oana Florea a comentat joi in termeni critici masuri anunțate de noua guvernare liberala, intr-o postare pe Facebook cu titlul „Apocalipsa dupa PNL”. „Bine ați venit in Iohanland!”, incheie deputatul un inventar al masurile pregatite de o parte din miniștri.Vezi și: Turul I la…

- ”Astazi a fost ședința de guvern. Guvernul PNL de dupa anomalia Dancila. Lumea spera ca lucrurile se vor corecta. Eu deocamdata sunt sceptic, ne-am fript de prea multe ori. Vine Președintele țarii, Klaus Iohannis, și face urmatoarea afirmație: "In ultimii 30 de ani, motivul principal pentru care…

- Alegerile prezidențiale ar putea fi anulate in cazul in care se dovedește ca liste cu semnaturi de susținere a candidaților ar fi fost completate ilegal. Scenariul ar putea fi posibil in cazul in care se gasesc mai multe nereguli, susține fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean. ”Va veni…

- Cum ar fi ca Iohannis și cei de la PNL sa incerce sa o trimita pe Dancila in turul doi al alegerilor prezindențiale? Vi s-ar parea un scenariu horror? Ei bine, nu-i chiar așa. Pomeneam in urma cu cateva zile despre sansele extrem de mici pe care stanga politica romaneasca le are in a accede cu un candidat…