- Deși pandemia de COVID-19 a dat peste cap multe din planurile tinerilor din acest an, decizia de a pleca sa studieze intr-o țara straina ramane de neclintit. Alegerea nu este, insa, una ușoara: dorul de casa este mare, posibilitatea de adaptare ramane...

- Ziarul Unirea Alexandru Rafila indeamna ca masurile luate in școli sa fie mai creative: „Trebuie sa ii determinam pe elevi sa mearga la școala, nu sa o refuze.” Profesorul Alexandru Rafila atenționeaza cu privire la masurile care se aplica in unitațile de invațamant și arata ca nu trebuie aplicate modele…

- Copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca obiectivul acesteia este sa construiasca "o Romanie fara hotie" si ca impostura, coruptia si incompetenta trebuie sa dispara din administratia publica locala."In ultimii ani,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus sambata, la Congresul PSD, ca partidul doreste pe viitor sa atraga de partea sa tinerii si cetaaenii din diaspora.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea - Incarcerea sa este una perfect legala iar el ramane in spatele gratiilor…

- Asociațiile Studenți pentru viața și Romania pentru viața au organizat, in perioada 3-7 august, cea de-a doua ediție a Școlii de vara „Viitorul este pro-viața”. Evenimentul, desfașurat anul acesta exclusiv online, și-a propus sa formeze adolescenții și tinerii in problematica pro-viața potrivit Basilica.ro.20…

- Mai mulți tineri din municipiul Petroșani au decis sa faca un pas spre politica. Aceștia vor sa se implice activ in viața politica, iar partidul pe care l-au ales este cel condus de Tiberiu Iacob Ridzi, președintele PNL Petroșani. 15 tineri s-au inscris, in ultimele doua saptamani, in Partidul…

- ​Criza economica este principala provocare cu care România se va confrunta în urmatorul an, iar în topul principalelor obstacole se numara și instabilitatea politica și performanța sistemului de educație, urmate de impactul COVID-19 și performanța sistemului de sanatate, arata un sondaj…

- In perioada martie-mai a anului 2020, Social Innovation Solutions (SIS), cu sprijinul agenției de cercetare de piața IZI data, a realizat un sondaj despre percepțiile tinerilor participanți la programele SIS (Future Makers și Social Impact Award) legate de viitorul antreprenoriatului in Romania. Social…