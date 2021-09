Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a trimis sageți inspre președintele Klaus Iohannis care a vorbit, luni, la debutul anului școlar, investiții in educație și reformarea sistemului prin implementarea programului Romania Educata. Școala e paralela cu viața, crede artistul: „La sfarșitul școlii nu au competențe pentru a face…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Unitațile de invațamant preuniversitar iși deschid astazi din nou porțile pentru elevi, la inceputul unui nou an școlar. Inca un an marcat de urmarile pandemiei, dar și de schimbarile mult prea dese din sistemul educațional romanesc. Ce ii mai așteapta pe elevi,…

- Sambata, la Sibiu, a fost dezvelita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, statuia Baronului Brukenthal din centrul orașului. „Fie ca moștenirea lui Samuel von Brukenthal sa ne fie pe mai departe izvor de inspirație și energie”, a spus președintele. A fost apreciat de șeful statului roman aportul…

- Președintele Romaniei a susținut in cursul serii de miercuri o declarație cu privire la Educația din țara noastra, in contextul proiectului „Romania Educata”. Astfel, Klaus Iohannis a dezvaluit ca in ultimele zile, toți membrii Parlamentului și-au exprimat dorința de implicare in acest proiect care…

- „Am avut, in ultimele trei zile, la Palatul Cotroceni, ultima serie de consultari pentru finalizarea Proiectului „Romania Educata” și trecerea la faza de implementare.Vorbim despre un proiect care se bazeaza pe cea mai ampla consultare naționala in domeniul educației din perioada postdecembrista, nu…

- Guvernul iși va asuma saptamana viitoare, prin memorandum, țintele și obiectivele proiectului „Romania educata”, urmand sa stabileasca un plan clar de acțiune, cu responsabili și termene pentru implementare, spune președintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus ca proiectul se bazeaza pe cea mai ampla…