Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chiria a facut apel la calm dupa incidentele violente din Piata Victoriei, in care jandarmii au recurs la gaze lacrimogene pentru a opri inaintarea manifestantilor. Artistul subliniaza ca violenta nu este o solutie, ci un numar cat mai mare de oameni pasnici va reusi sa faca diferenta la mitingul…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post MITINGUL DIASPOREI. Ciocniri violente in Piata Victoriei. Jandarmeria a trimis batalionul de interventie. Traficul blocat appeared first…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul organizat astazi in Piata Victoriei din București. Printre cei care au pornit spre Capitala se afla mai mulți cetațeni din Alba Iulia. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va "confisca" protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. "Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel…

- Jandarmeria anunta masuri de securitate inainte de protestul de vineri al diasporei organizat in Piata Victoriei. Va fi un miting impotriva Guvernului, la care mii de romani care muncesc si traiesc in strainatate, au decis sa vina si sa isi ...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Protest la Guvern, marți seara, 19 iunie. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul “Nopti Albe pentru Justitie”, oamenii vrand sa doarma sub cerul liber, in fata Palatului Victoria. O tanara si-a instalat un cort, care a fost ridicat de Politia Locala. FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA Protestul…