Tudor Chirila, despre cresterile salariile din sanatate promise de PSD! „Cand medicii vor iesi in strada in mod normal populatia ar trebui sa fie langa ei”

Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a comentat in termeni duri despre salariile din sistemul de sanatate din Romania. Salariul mediu din sanatate a scazut in februarie 2018 , comparativ cu luna precedenta. Este vorba despre o scadere a caștigului salarial mediu net de 2,1 la suta pentru angajații din sistemul de sanatate…

- Aproximativ 200 de angajati ai Spitalului Judetean Tulcea au protestat joi dimineata fata de diminuarea veniturilor, pe timpul manifestarii fiind asigurate urgentele la unitatea medicala. Oamenii au scandat “Hotii, hotii” si “Ne vrem banii inapoi”. Oamenii s-au strans joi dimineata in fata Spitalului…

- Prima luna in care darile percepute la buget pe veniturile salariale au fost trecute in totalitate asupra angajatului au adus schimbari spectaculoase in ceea ce privește salariile. Conform datelor Direcției Regionale de Statistica Timiș, in ianuarie 2018 salariul mediu brut a crescut la 4.347…

- De la 1 martie, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate ajung direct la nivelul la care erau prevazute pentru 2022. Asa a stabilit Guvernul sa aplice Legea Salarizarii pentru aceste categorii profesionale. Pentru restul personalului medical, cresterile…

- "Noi, doctorii din Quebec care credem intr-un sistem public puternic, ne opunem recentelor mariri de salarii negociate de federatie medicale care ne reprezinta”, se arata in scrisoarea respectiva, semnata și de peste 150 de studenți la medicina. „Creșterile salariale sunt cu atat mai șocante,…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Salariile mici, de multe ori minimul pe economie, precum si ascensiunea continua a pietelor din Asia au dus la disparitia a 135.000 de locuri de munca din industriile de textile, imbracaminte si incaltaminte in perioada 2007-2017. In aceeasi perioada insa, salariile celor peste 200.000 de angajati ramasi…