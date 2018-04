Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Simona Halep urmeaza sezonul de zgura, pe care romanca il incepe din postura de lider WTA, dar lucrurile sunt mult mai complicate.Tennis Now a analizat batalia pentru primul loc al clasamentului WTA inainte de startul sezonului de zgura. Citește și: Tudor Chirila s-a dezlanțuit…

- Au loc negocieri la Ministerul Sanatatii. La discutii participa ministrul Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si reprezentantii sindicatelor. In acelasi timp, sunt din nou proteste in Sanatate din cauza noului regulament de sporuri. „Nu exista o problema cu asigurarea finantarii.…

- Tudor Chirila a comentat in termeni duri despre salariile din sistemul de sanatate din Romania. Salariul mediu din sanatate a scazut in februarie 2018 , comparativ cu luna precedenta. Este vorba despre o scadere a caștigului salarial mediu net de 2,1 la suta pentru angajații din sistemul de sanatate…

- Tudor Chirila lanseaza un atac devastator la adresa PSD, fata de dezastrul din sanatate. "Când faci totul ca sa îi obligi pe medici sa plece din tara, asta nu e atac la siguranta nationala? În curând

- Tudor Chirila și-a aratat nemulțumirea fața de romani, care nu susțin protestele medicilor in privința salariilor. "Asta nu e atac la siguranța naționala", se intreaba artistul pe pagina sa de Facebook."Mai tineti minte cresterile salariale PSD din sanatate? Ca ziceau ca ii aduc pe medici…

- Mai multi medici din cadrul Centrului de Sanatate din orasul Ceadar-Lunga au fost escortati la sediul CNA, pentru a anuntati ca sunt banuiti de trafic de influenta si corupere pasiva. Acestia sunt documentati pentru ca ar fi eliberat unor taximetristi certificate medicale, contra plata, fara ca soferii…

- Uitatul la televizor timp de mai mult de patru ore pe zi ar putea predispune barbatii la un risc mai mare de cancer intestinal, sugereaza un nou studiu. Excesul de grasime din organism poate influenta nivelul si calitatea hormonilor si a altor substante chimice care afecteaza celulele, spun medicii.

- Dj Wanda mananca zilnic același mic dejun, din cauza problemelor de sanatate. Vedeta are grija sa includa in meniu doar acele preparate recomandate de medici și tolerate de sistemul sau digestiv sensibil. Astfel se face ca și in vacanța pe care o petrece in aceasta perioada in Asia alaturi de managera…