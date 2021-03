Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, marti, la Constanta, pentru a treia zi consecutiv fata de restrictiile adoptate de Guvern in contextul pandemiei COVID-19. Mitingul este condus de eleve și studente, o premiera in astfel de acțiuni de strada. Oamenii s-au adunat pe platoul din fata Prefecturii…

- Asociația pentru Implementarea Democrației, a lui Alexandru Cumpanașu și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” predau lecții de „etica, integritate și anticorupție” la mese rotunde, ateliere și seminarii funcționarilor din Ministerul Educației intr-un proiect cu fonduri europene in valoare de 4,8…

- Tudor Chirila lanseaza un atac extrem de violent la adresa lui Klaus Iohannis și a premierului Florin Cițu! Vedeta de la PRO TV a explicat, intr-un live pe Facebook, ca el și colegii sai din sectorul cultural pun la cale ample proteste, dar cu distanțare. Chirila a atacat și Biserica, fara a spune…

- Guvernul austriac negociaza cu Moscova achizitionarea unui milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V, a carui utilizare nu a fost inca aprobata de autoritatile competente ale Uniunii Europene (UE), a informat luni agentia austriaca APA citata de EFE, relateaza Agerpres. Iohannis condamna…

- Șeful DSU spune ca vaccinarea unui numar cat mai mare de oameni ne va ajuta sa ne intoarcem la normalitate. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Comparativ cu anul trecut, noi acum vedem lumina de la capatul tunelului. Lumina de la capatul tunelului, am mai zis-o și o repet,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, a anunțat ca, in prezent, 75% din locurile disponibile in centrele de vaccinare din Romania sunt alocate persoanelor din categoriile cu risc, in vreme ce 25% sunt pentru persoanele din Etapa a 3-a, aflate…

- Un anunț in acest sens a fost postat pe pagina de Facebok și de președintele Maia Sandu. "Azi a fost administrat primul vaccin in Republica Moldova. Este o zi importanta pentru noi toți - astazi prinde viața speranța ca, dupa lucratorii din prima linie, vom reuși sa vaccinam cat mai mulți cetațeni și…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea ca ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, sa-și prezinte demisia, dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitala , in urma caruia și-au pierdut viața cinci persoane. Liderul social-democraților a avut o reacție dura…