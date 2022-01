Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, miercuri, pe Tudor Buzatu, fiul presedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, de la PSD, in functia de secretar de stat in cadrul Secretarului General al Guvernului, condus tot de un reprezentant PSD, Marian Neacsu. Decizia de numire in functie a lui Tudor Buzatu a fost…

- Gheorghe-Florin Carciu, vicepreședintele PSD Satu Mare, a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.Decizia de numire a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni funcționeaza ca structura cu personalitate…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Inainte de a fi numit șef al Cancelariei, Mircea Abrudean a fost secretar general…

- Scrisoarea prin care Nicolae Ciuca a renuntat la mandatul de premier desemnat a ajuns, marti, la Palatul Cotroceni, a confirmat, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. Scrisoarea a fost inregistrata, marti dimineata, la Parlament. "Va aduc la cunostinta ca, la data de 1 noiembrie 2021,…

