- Ne face sa fim mandri. Halterofilul Tudor Bratu a caștigat medalia de bronz la Campionatul European de la Erevan. Potrivit Ministerului Cercetarii și Educației, sportivul a ridicat, in total, 364 de kilograme și s-a clasat pe locul trei.

- Sportivii din Republica Moldova au obținut medaliile de bronz la Campionatul European de Sambo, rezervat cadeților, tineretului, juniorilor și seniorilor, care se desfașoara in Israel, in perioada 19-23 aprilie curent.

- Romania a castigat primele medalii la Campionatul European de Lupte. La Zagreb, Andreea Ana a castigat medalia de Aur la categoria 55 kg, in timp ce Catalina Axente a obținut medalia de Bronz la 76 kg.

- Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la total in cadrul Campionatului European de la Erevan. Anunțul a fost facut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. El a inregistrat rezultatul de 364 kg, transmite tv8. Robu a obținut bronzul și la proba smuls cu 166 kg, in timp ce la aruncat, a…

- Luptatoarea Irina Ringaci a obținut medalia de bronz la Campionatul European Under 23 de la București. In ultimul meci, ea a dispus de italianca Laura Godino. Irina evolueaza in categoria de greutate 68 kg.

- Florentina Ivanescu a obtinut medalia de bronz, sambata, la cat. 63 kg, in cadrul turneului de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Uliana-Dumitrița Josan a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de scrima rezervat cadeților U-17 și juniorilor U-20, desfașurat in orașul Tallinn, Estonia la data de 21 februarie 2023.

- Sportivul Alexandru Capmoale a obținut medalia de argint la Campionatul European de Karate WKF, ediția 2023, devenind astfel vicecampion european (juniori), transmite Moldpres. Campionatul, rezervat cadeților, juniorilor și Under 21 s-a desfașurat in perioada 3-05 februarie 2023 in Larnaca (Cipru).…