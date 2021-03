Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Premierul Florin Citu a precizat ca este nu doar o promisiune facuta de coalitia de guvernare, dar si o recomandare a institutiilor europene. De asemenea, ministrul Justiției, Stelian…

- Deputatul USR Tudor Benga lansaaza un avertisment pentru propriul partid: 'Timpul pentru vorbe s-a cam dus. Livram sau nu livram ce am promis și cum am promis, e cam singurul lucru care va conta'. Citește și: Sondaj CURS: Cum stau partidele in intenția de vot din Capitala „E multa deziluzie,…

- Cel mai nou smartphone Apple trebuie tinut la o anumita distanta de echipamentele medicale care pot fi perturbate de undele magnetice si radio, avertizeaza chiar Apple. Gigantul american, Apple, si-a actualizat pagina de suport care vorbeste despre influenta pe care cel mai nou smartphone…

- Ciprian Ciucu, primarul din Sectorul 6, cere Consiliului General al Capitalei, sa mareasca taxa anuala de parcare in Bucuresti. Doar in acest fel pot fi construite noi locuri de parcare, spune edilul intr-o postare pe Facebook. "Consiliul General al Municipiului trebuie sa faca ceea ce este…

- Deputatul PSD Dan Șlincu a anunțat astazi ca toți botoșanenii care folosesc drumul DN29A Dorohoi - Suceava, in mare parte cei care locuiesc in municipiul Dorohoi și in comunele limitrofe Dorohoiului, au de suferit din cauza liberalilor care nu continua lucrarile de asfaltare a acestui segment de șosea.

- Cițu: ”In 2020 am generat cea mai rapida revenire din istorie dupa o perioada de criza”. In replica, președintele PSD afirma ca CE este alertata ca datoria publica a Romaniei va ajunge la 100% din PIB Premierul Florin Citu a afirmat joi ca in 2020 a fost stopata caderea economiei generata…

- Guvernul PNL-USR condus de premierul Florin Citu calca in picioare Justitia. Si o face prin batjocorirea votului a 6,5 milioane de romani care la referendumul din 2019 au votat impotriva emiterii de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Constatarea, una cat se poate de corecta in opinia noastra,…