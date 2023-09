Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Farul Constanța și Sepsi Sfantu Gheorghe au disputat joi prima manșa a play-off-ului Conference League, iar saptamana viitoare urmeaza partidele decisive. Intre timp, doar campioana va evolua in SuperLiga.

- Farul Constanța s-a impus cu 3-2 in meciul cu Urartu, din prima manșa a primul tur preliminar din Europa Conference League. Partida a avut parte de un moment straniu. Oaspeții au luat conducerea a doua oara, dupa o lovitura libera pe care Ivan Zotko a transformat-o, ajutat de faptul ca portarul Aioani…

- Gica Popescu nu are emoții inaintea returului cu Sheriff Tiraspol. Președintele celor de la Farul Constanța are incredere in elevii lui Gica Hagi și crede in calificarea in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Farul a obtinut a 2-a victorie din istorie in preliminariile Champions League! Meciul…

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gica Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are sase jucatori indisponibili din cauza accidentarilor pentru Supercupa Romaniei, dar el si elevii sai sunt increzatori. Sambata, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti se va desfasura…

- Marian Aioani, Tudor Baluta, Denis Alibec si Louis Munteanu, convocati de Edward Iordanescu.Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine luni, 19 iunie, un nou meci in preliminariile Campionatului European din 2024, intalnind in deplasare liderul grupei I, Elvetia.Partida se disputa de la ora 21.45,…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…