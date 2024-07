Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo ar fi aproape de aducerea lui Maxime Sivis (26 de ani), fundaș dreapta liber de contract. Cei de la Dinamo cauta sa se intareasca in compartimentul defensiv, dupa ce apararea „cainilor” a avut mari probleme in etapa inaugurala a Superligii. Echipa lui Kopic a condus-o pe CFR in Gruia cu 2-0,…

- Echipa de volei Unirea Dej a anunțat numele noului antrenor. Este vorba despre un fost jucator al PAOK Salonik (Grecia). Este vorba despre Nikolaos Gitzekos, din Grecia. Absolvent al Universitații ”Aristotel” din Salonic și licențiat in Pedagogie, Nikolaos Gitzekos este fost jucator profesionist de…

- PRO TV continua sa faca transfer dupa transfer. Dupa ce a “furat” chefii Antenei 1, trustul din Pache Protopopescu au adus-o și pe fost prezentatoare a show-ului culinar. Gina Pistol va prezenta sezonul 9 de MasterChef. Intr-o veste de ultima ora din showbizul romanesc, Gina Pistol a confirmat in mod…

- Atacantul Gabriel Iancu este de joi noul jucator al echipei de fotbal Farul Constanta, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial.In varsta de 30 de ani, Gabriel Iancu este crescut si format la Academia Gheorghe Hagi, unde a castigat primele…

- Primul transfer ce urmeaza sa fie oficializat de catre Dinamo este puștiul Adrian Caragea (18 ani), campion la Primavera alaturi de Sassuolo in stagiunea recent incheiata. In aceasta perioada, Dinamo incearca mai multe piste de jucatori tineri, cu experiența in afara granițelor Romaniei. Darius Ghindovean,…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește in ședința, la aceasta ora. Pe ordinea de zi sunt 20 de subiecte, printre care și cel cu privire la concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcțiilor vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție.

- Liber de contract, Mihai Kereki este primul jucator care pleaca de la FC Unirea Dej, dupa retrogradarea in al treilea eșalon. Fundașul central in varsta de 27 de ani – ajuns la final de contract cu Unirea Dej – a ales sa semneze cu CSA Steaua, acesta fiind primul transfer al roș-albaștrilor pentru noul…

- FOTO: Ce performanța pentru voleibalistul blajean Tudor Balu! Campion cu nou-promovata Corona Brașov! Ce performanța de poveste pentru voleibalistul blajean Tudor Balu, campion cu nou-promovata Corona Brașov, un rezultat istoric pentru voleiul romanesc! Rezultat fantastic pentru Tudor Balu, voleibalistul…