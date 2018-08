Țucudeanu din nou jucătorul cheie pentru CFR. Voluntari - CFR 2-1 Dupa doar trei zile de la meciul împotriva formației Alashkert, jucatorii antrenați au reușit sa învinga, în deplasare, formația FC Voluntari. Cu Vâtca în poata în locul lui Arlauskis, echipa din Gruia au reușit pe ultimele minute de joc sa învinga în etapa a 2-a a Ligii 1. Prima ocazie a meciului le-a apartinut gazdelor, dar Laidouni (3) a ratat în fata portii. Totuși Voluntari nu s-a lasat și în minutul 11 Laidouni a deschis scorul în urma unui penalty dupa ce Lang a intervenit în careu asupra lui Balan. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I, in care a revenit dupa ce a fost condusa cu 1-0, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Laidouni ’12 (penalti) pentru gazde si Ionita ’34 si Tucudean…

- Așa cum sperau de acasa, jucatorii antrenați de Toni Conceicao au reușit sa marcheze doua goluri, presiunea returului fiind una mai redusa. Dupa o prima ocazie a lui Paun, în minutul 2, atacantul echipei clujene, George Țucudeanu, a reușit sa deschida scorul în minutul 5, dupa…

- Șefii de la CFR Cluj nu iarta! Giedrius Arlauskis (30 de ani) si Billel Omrani (25 de ani) nu au fost primiti la antrenamentul de miercuri si au sanse mici sa joace in meciul cu Alashkert, de joi, dupa ce conducatorii din Gruia au vizionat imaginile scandaloase prezentate, in premiera naționala, de…

- Hervin Ongenda este unul dintre cele mai interesante transferuri facute in aceasta vara. Mijlocasul de 23 de ani are 16 aparitii pentru echipa de seniori a lui PSG si a trecut pe la toate echipele de juniori ale nationale Frantei, inclusiv la tineret. Ongenda este in urma cu pregatirea fizica, dar…

- George Ogararu, fostul fundas al trupei din Ghencea sau al lui Ajax Amsterdam si omul care a bifat prezente la echipa nationala, a analizat semifinala dintre Belgia si Franta si stie care a fost cheia prin care "Cocosii Galicii" au reusit sa se impuna.

- Debutant in naționala lui Cosmin Contra la doar 19 ani, Tudor Baluța și-a caștigat deja un loc important in strategia gandita de Gica Hagi la Viitorul pentru urmatorul sezon al Ligii 1. ...

- Selecționata de fotbal a Moldovei nu a reușit sa invinga in al doilea meci consecutiv Armenia, dupa ce in 2009 reușea sa se impuna cu 4-1 in deplasare. De aceasta data cele doua echipe s-au intalnit in Austria, amicalul incheindu-se nedecis, scor 0-0, transmite IPN.

- Jucatorul CSU Craiova, Nicușor Bancu a declarat la conferința de prsa premergatoare confruntarii de astazi cu FCSB din cadrul rundei a IX-a a play-off-ului Ligii I ca a venit momentul ca echipa sa sa caștige contra „roș-albaștrilor”. „Speram sa spargem gheata si sa reusim sa castigam! Eu zic ca avem…