- VOLUNTARI - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018. Campioana Romaniei, CFR Cluj, are parte de o deplasare destul de lejera in runda a 4-a din Liga 1. Echipa lui Toni Conceicao joaca pe terenul celei mai slabe echipe din campionat, FC Voluntari, intr-un duel care poate fi urmarit live video online…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa armeana Alaskert, și este ca și calificata in play-off-ul Ligii Europa. Meciul de la Erevan a contat pentru mansa I a turului III preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Succesul clujenilor a venit grație golurilor…

- Deschisa marți cu remiza alba din Armenia dintre Pyunik și M. Tel Aviv, prima manșa a turului III preliminar al Europa League programeaza astazi restul partidelor din aceasta faza a competiției. Pe langa duelurile care ne intereseaza direct in care sunt implicate cele trei echipe din Romania, campioana…

- Joi, echipele romanești intra din nou in focurile cupelor europene. CFR Cluj, Craiova și FCSB vor juca in prima manșa a turului 3 preliminar al Europa League. Toate meciurile se disputa joi, dar la ore diferite. FC Alașkert - CFR Cluj Primii care intra in competiție sunt campionii Romaniei. De la ora…

- Cupa Monitorul la tenis avanseaza cu greutate din cauza ploilor ce au dat mari batai de cap organizatorilor. Ieri au fost programate alte șase meciuri, dar doar doua dintre ele s-au putut juca, dimineata, inainte de a ploua din nou. Astazi sunt programate alte cinci meciuri, dar vremea este ...

- CFR Cluj, in cazul in care va fi eliminata din preliminariile Ligii Campionilor de Malmo FF, va juca in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal cu invingatoarea dintre Sutjeska Niksic (Muntenegru) si Alaskert (Armenia), potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Prima mansa se…

- Cupa Monitorul la tenis a continuat ieri cu alte doua meciuri. In primul dintre ele, Ovidiu Cimbru a caștigat in fata lui Robert Darea in doua seturi, 6 – 3, 7 – 6. Astazi sunt așteptate ploi, iar din aceasta cauza organizatorii turneului au programat doar doua partide.Și-n acest an ...

- Concertele violonistului David Garett, care urmau sa aiba loc la Bucuresti pe 8 si 9 iunie la Sala Palatului, au fost amanate pentru 13 si 14 septembrie, la ora 20.00, din cauza ca artistul se afla in perioada de recuperare dupa o operatie de hernie, anunta organizatorii.