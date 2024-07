Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu este mai calificat decat mine pentru a fi presedinte sau pentru a castiga aceste alegeri”, a asigurat Joe Biden intr-un interviu foarte asteptat pe canalul american de televiziune ABC. Presedintele american, atacat in privinta capacitatilor sale mentale dupa o dezbatere ratata in fata lui…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a infirmat speculațiile potrivit carora ar urma sa fie intervievat de Tucker Carlson, jurnalistul american care a realizat controversatul interviu cu Vladimir Putin.

- Jurnalistul american Tucker Carlson a spus ca a aranjat un interviu cu președintele american Volodimir Zelenski. Carlson și-a exprimat speranța ca interviul va fi lansat in curand.„Se pare ca avem interviul cu Zelenskyy.

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat miercuri proiectul lege foarte disputat, care prevede un nou ajutor in valoare de 95 de miliarde de dolari destinate Ucrainei, Israelului si Taiwanului, aprobat dupa sase luni de blocaj in Congres, potrivit spotmedia.ro. ”Va face America mai sigura, va face…

- Tucker Carlson, primul jurnalist american care i-a luat un interviu președintelui rus Vladimir Putin dupa invazia rusa in Ucraina, fața in fața cu jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Pacuraru Continue reading Ana Maria Pacuraru, interviu-eveniment cu Tucker Carlson, jurnalistul american care l-a “descusut”…