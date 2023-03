Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel (49 de ani), noul antrenor al campioanei Germaniei, Bayern Munchen, a susținut prima conferința de presa in calitate de tehnician al bavarezilor. Acesta a spus ca a fost onoare sa fie cautat de un club de dimensiunea lui Bayern Munchen și ca nu și-ar fi putut incepe mandatul cu o provocare…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record mondial de selectii intr-o echipa nationala, disputand al 197-lea sau meci pentru Portugalia, joi, la Lisabona, impotriva Liechtensteinului, in preliminariile EURO 2024. Atacantul in varsta de 38 de ani, care a joaca acum la clubul saudit Al-Nassr , a fost…

- Luis Enrique (52 de ani), fostul selecționer al Spaniei, este noul favorit pentru a prelua naționala Braziliei. Enrique este liber de contract, dupa ce a fost dat afara de la naționala Spaniei in urma eliminarii suferite in „optimile” Campionatului Mondial, in fața Marocului. El ar putea continua munca…

- Portughezul Joao Manuel Pinto, de patru ori campion al Portugaliei, este noul antrenor principal al Daciei Unirea Braila, din Liga 3, a anuntat clubul brailean. Joao Pinto este nascut pe 26 Mai 1973 in Portugalia, iar in cariera de fotbalist a evoluat pe postul de fundas central pentru FC Porto, Benfica,…