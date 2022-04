Stiri pe aceeasi tema

- BA.2, denumita „varianta invizibila a Omicron”, a devenit dominanta la nivel global. Posibila explicație pentru raspandirea recenta a numarului de cazuri ar putea fi ridicarea simultana a restricțiilor in mai multe țari. Subvarianta BA.2 a Omicron, extrem de contagioasa, a devenit dominanta la nivel…

- Politistii din Dambovita au mers pana in Germania si Marea Britanie pentru a-i prinde pe membrii unei temute grupari de proxeneti. In total au fost facute 42 de perchezitii, atat in tara cat si in strainatate, iar 22 de persoane au fost duse la audieri.

- Politistii din Dambovita au mers pana in Germania si Marea Britanie pentru a-i prinde pe membrii unei temute grupari de proxeneti. In total au fost facute 42 de perchezitii, atat in tara cat si in strainatate, iar 22 de persoane au fost duse la audieri.

- Zeci de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns la Știuca Peste 40 de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns in Timiș in cursul acestei zile. Aceștia au venit prin intermediul Bisericii Impact din Timisoara, care are un reprezentant in Vama Siret si care…

- Mii de oamenii din toate colturile lumii au protestat in fata ambasadelor Moscovei si au cerut retragerea trupelor din Ucraina. In Rusia, oamenii risca sa fie acuzati de tradare, dupa ce Ministerul de interne a interzis orice manifestare impotriva razboiului. Imagini filmate in marile orase rusesti…

- Mii de oameni așteapta și la aceasta ora sa intre in Romania pe la Vama Siret. Libertatea a vorbit cu zeci de ucraineni, romani și chiar americani care au plecat din calea bombardamentelor. Oamenii sunt speriați, dar increzatori. Chiar daca abia au ieșit din Ucraina, nu se gandesc decat la momentul…

- Un important comerciant de acvarii din Franta a decis sa sisteze vânzarea acvariilor de tip bol pentru pesti argumentând ca pestii înnebunesc si mor rapid în astfel de recipiente.Compania AgroBiothers Laboratoire, lider pe piata produselor destinate îngrijirii animalelor…

- Mii de manifestanți au ieșit din nou pe strazi, luni seara, pentru a demonstra impotriva politicii anti-Covid-19 a guvernului Germaniei, in special impotriva vaccinarii obligatorii. Protestele impotriva restricțiilor sociale și a regulilor de vaccinare au avut loc in mod regulat in ultimele saptamani.…