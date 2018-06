Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Deva cu punct de lucru in Alba și alte doua firme din Santimbru și Aiud au fost sancționate de ITM pentru munca nedeclarata. In urma controalelor de saptamana trecuta, inspectorii au aplicat o amenda in valoare de 20.000 de lei și noua avertismente. In domeniul relatiilor de munca, in perioada…

- Stiai ca nu doar ciresele au rol terapeutic, ci si cozile acestora? Nu le arunca, ci prepara din ele remedii care au capacitatea de a ameliora problemele renale, cele ale tractului urinar sau cele digestive. Un bun tratament in infectiile urinare Preparatele obtinute din cozi de…

- Este vorba de unul dintre cele mai populare condimente din lume. Pe langa proprietațile sale din sfera gastronomica, avem informații colosale legate de calitațile sale medicinale.Este alimentul moștenire.

- Nutriționiștii recomanda consumul salatei de vinete deoarece este benefica pentru potolirea foamei și a setei. Mai mult decât atât, aceștia spun ca vinetele previn numeroase boli.

- Cand ne gandim la Chișinau, nimanui nu-i trec prin cap imagini cu monumente medievale de genul unei fortarețe falnice. La Soroca avem o cetate medievala, la Bender este una, la Orheiul Vechi s-au pastrat ramașițele unei cetați medievale, dar ce știm despre Chișinau?

- Un model plus size american a avut curajul sa se dezbrace in sotum de baie pentru o ședința foto. Pe langa faptul ca fotografiile au devenit virale, mulți contestand faptul ca tanara nu are aptitudini de model și ar trebui sa nu mai promoveze obezitatea morbida, femeia s-a confruntat și cu un incident…

- Iata cateva beneficii pe care le are lampa de sare din Himalaya. 1. Dormi mai bine Supraexpunerea la ionii pozitivi generati de aparatura de inalta tehnologie perturba calitatea somnului. Unul dintre efectele sarii roz de Himalaya este sa neutralizeze acesti ioni si sa elibereze in…

- Cojile fructelor conțin substanțe care fie sunt un beneficiu pentru organism, fie pot ajuta la treburile casnice, scrie realitatea.net.Folosește cojile de banane pentru a lustrui obiectele din piele sau pentru a fertiliza plantele.