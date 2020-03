Tu stiai care sunt cele 3 greseli de SMS marketing pe care trebuie sa le eviti? Mesageria text este cel mai raspandit si cel mai des utilizat canal de comunicare din lume. Are puterea de a trimite mesaje mult mai directe si mai personale decat e-mailul. Noua din zece firme doresc sa transmita astfel de reclame pentru business-ul lor, insa doar 48% dintre ele sunt echipate pentru a face acest lucru.



In marketing, este important sa abordezi usor textele pe care vrei sa le comunici. Desi avantajele SMS-urilor sunt interminabile, poti face mai mult rau decat bine daca nu urmezi cele mai bune practici.



Mai jos sunt prezentate 3 dintre cele mai frecvente greseli… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

