Tu știai? Aceste alimente nu expiră niciodată Termenul de valabilitate e un criteriu dupa care multa lume se ghideaza atunci cand face ordine in bucatarie. Exista, insa, 18 alimente care nu expira niciodata. Intre acestea se numara mierea, orezul sau malaiul. Poate nu știai, dar in camara ta se afla cateva ingrediente pentru care nu trebuie sa iți faci griji ca nu mai sunt bune de folosit, din cauza ca a trecut prea mult timp de la momentul in care le-au cumparat, conform atlas-geografic.ro. Iata care sunt acestea: MiereaOrezulOțetul albExtractul de vanilie puraSareaMalaiulFainaGrișulZaharulAlcoolul distilatFasolea uscataMazarea uscataSoiaNautulLinteaCafeaua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

