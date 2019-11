Stiri pe aceeasi tema

- Recent, la Istanbul au avut loc confruntari intre forțele de ordine turce și manifestanții kurzi. Forțele de ordine sunt acuzate ca folosesc manevre ilegale impotriva celor considerați inamici.

- La data de 24 octombrie a.c., in jurul orei 11.00, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de catre o femeie de 45 de ani, din municipiul Constanta, despre producerea unui scandal la domiciliul sau.Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat de 45 de ani, sotul femeii in cauza,…

- Dupa circa 10 ani de funcționare cu rezultate notabile, Centrul de Recuperare al Persoanelor Dependente de Alcool și Grupul Alcoolicilor Anonimi din Bistrița au fost desființate. In perioada in care și-au desfașurat activitatea, ușa sediului de pe B-dul Independenței a fost deschisa de circa 3.000 de…

- Duminica a fost o noua zi de ciocniri in Hong Kong intre manifestantii pro-democratie si politie, care a ripostat cu gaze lacrimogene intr-un cartier comercial din centrul insulei, relateaza AFP. Fosta...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a venit din nou pe santierul autostrazii Sebes - Turda pentru a verifica stadiul lucrarilor pe cei 42 de kilometri de la Sebes la Turda. Cuc a promis saptamana trecutca ca va reveni pentru a impulsiona activitatea antreprenorilor.

- Polițiștii au emis recent trei ordine de protecție provizorii și cerceteaza trei barbați pentru violența in familie.Astfel, polițiștii Biroului de Ordine... The post Ordine de protecție provizorii, emise pentru violențe in familie. Ce s-a intamplat appeared first on Renasterea banateana .

- 'In contextul unei strategii generale ale Romaniei și analizand programele organizațiilor noastre, constatam sinergia unor obiective și acțiuni comune, pe care le putem promova mai bine impreuna atat in societatea romaneasca cat și in plan internațional. Prin semnarea acestui Acord politic…