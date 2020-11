Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre agresiunile indurate din partea invațatoarei si a precizat ca un astfel de comportament din partea unui profesor ar fi aspru pedepsit in prezent, dar, pe vremea regimului comunist era foarte des intalnit. Adriana Bahmuteanu, pe masa de operatie! Ce s-a intamplat…

- Adjudecat! Sotheby's și Banksy, un cuplu de 6,4 milioane de lire, pentru Show Me The Monet Opera Show Me The Monet, semnata de Banksy, a fost vanduta cu 6,4 milioane de lire și este o declarație...

- TRAGEDIE… Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DE 581, pe raza comunei Banca, satul Sarbi. Din primele informatii se pare ca in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, cu patru victime, printre care si doi copii. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza neadaptarii…

- Delia și Smiley au lansat melodia „Ne Vedem Noi”, cu un videoclip in care apar impreuna, ca un cuplu de indragostiți. Piesa este o coproductie HaHaHa Production, Delia și Cat Music și vorbește despre „revederea dupa o perioada de schimbare”. Versurile sunt scrise de Smiley, muzica este semnata de artist,...…

- Toata lumea o știe pe Dana Rogoz pentru cine este astazi, insa doar cei apropiați știu cum era actrița, pe vremea cand era doar un copil. Vedeta a postat, astazi, pe pagina sa de socializare o fotografie de colecție, din vremea copilariei.

- Olivia Addams este o artista completa și o adevarata inspirație pentru toți cei care o urmaresc. Vocea sa vibranta și look-ul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe langa un sound fresh care creeaza dependența, și cate o poveste. Cea mai recenta piesa lansata de Olivia, Dumb, are rezultate…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: Salcamii, Retrograd și Slabiciuni. Astfel, prima piesa care a intrat in topurile muzicale este piesa lui Spike – Salcamii, piesa pe care Andia interpreteza…

- BANAT In intervalul 10 -14 august vremea va fi calduroasa, iar media temperaturilor maxime va fi de 31-32 de grade. In data de 15 august va debuta un proces de racire, astfel incat, intre 16 și 23 august, media regionala a maximelor diurne va fi de 28-29 de grade, fara variații semnificative. Pe…