- Gingaș foc de mic, cu o privire rapitoare și cu ochii mari! Acum este cel mai ravnit burlac din Romania, dar uite cum arata in copilarie! Indiciu: frange inimile a sute de domnișoare și a fost ispita la ”Insula Iubirii”! Ai ghicit?

- Fanii emisiunii ”Insula Iubirii” au motive de bucurie! Alexandra Diaconescu, fosta iubita a lui Aurel mai are puțin și naște. Ea și iubitul ei, pe nume Madalin, se pregatesc sa devina parinți de fetița. Fosta vedeta Antena 1, la un pas de a naște Alexandra Diaconescu este, in sfarșit, fericita, dupa…

- „In ’95, daca nu aveai poza cu televizorul și faxul erai fraier. ???? Și nu aveam nici ficus. ????”, a scris vedeta de televiziune in dreptul fotografiei. Ai recunoscut-o? O recunoști? Cine este vedeta din imagine? Recent, in mediul online, Iulia Albu (39 de ani) a publicat o fotografie din anul 1995,…

- Nicoleta Dragne este cunoscuta publicului larg ca ”ispita” in emisiunea ”Insula Iubirii”, de la Antena 1. Recent, aceasta a adus pe lume o minune de baiețel, insa imediat dupa ce a nascut s-a confruntat cu depresia postnatala. Boala de care a suferit o fosta vedeta Antena 1 De aceasta boala, vedeta…

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.

- O recunoști? Este printre cele mai dorite femei din Romania, iar barbații roiesc in jurul ei. Cu toate acestea, puțini știu cum arata fara strop de machiaj. Vedeta a fost surprinsa intr-o ipostaza rara pe rețelele de socializare.

- Bernard Tomic, 28 de ani, in prezent pe locul 224 ATP, a inceput o relație cu Vanessa Sierra, 26 de ani, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, ediția britanica. Daca pe terenul de tenis nu a mai fost prezent din luna martie, de la declanșarea pandemiei de Coronavirus, in schimb in viața personala Bernard…

- Vedeta sufera de boala cumplita, iar covid-ul a bagat-o in izolare pentru a doua oara consecutiv! Cum se simte bruneta dupa ce nu a vazut lumina zilei de mai bine de o luna si cum tine legatura cu familia! Ultimele detalii despre starea de sanatate, dar si despre casnicia celor doi dupa anuntul divortului.