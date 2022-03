Stiri pe aceeasi tema

- Mama, bunica și micul Mark s-au refugiat din Ucraina impreuna cu 11 pisici. Au fost cazați la Centrul pentru plasamentul temporar al refugiaților de la Patria Lukoil din cartierul Rișcani. Micuțul Mark alaturi de mama și bunica sa au venit din Odesa.

- Marina rusa avanseaza spre regiunea Odesa din Ucraina. Analizele arata ca sunt nave pentru debarcarea trupelor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Intr-un videoclip sfașietor, postat pe rețele de socializare, o mama ucraineana iși face timp, cateva minute pentru a canta la pian, printre daramaturile casei ei din Bila Tservka, oraș lovit de atacurile rusești, potrivit New York Post. Irina Maniukina, in varsta de 48 de ani, s-a grabit sa ajunga…

- Rusia a cerut deja explicații oficiale și o condamnare a indemnului lansat joi de senatorul republican Lindsey Graham, scrie agenția rusa Tass.Purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a catalogat vineri un apel al unui senator din SUA pentru asasinarea lui Vladimir Putin drept o criza de rusofobie.„Cineva…

- Scoala Finlandeza ERI Sibiu a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca va organiza un centru educational de zi pentru copiii refugiati din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ivan, un baietel din Odesa, Ucraina, a implinit duminica, 27 februarie, un an. Sambata seara, familia lui a ajuns in jurul orei 20.00 la Isaccea, judetul Tulcea, dupa ce au petrecut ultimele trei nopti in subsol, la Odesa.Baiatul, impreuna cu mama si matusa sa sunt cazati la o familie din orasul Ovidiu,…

- Angajații consulatului rus din Odesa au inceput sa arda documente. Aceste informații au fost difuzate marți seara, 22 februarie 2022, de presa din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …