Tu esti pregatit pentru GDPR? Afla tot ce este important pentru afacerea ta Regulamentul GDPR, ce intra in vigoare pe 25 mai, vine cu foarte multe schimbari pentru majoritatea afacerilor din Romania, care trebuie studiate, adaptate si implementate. Pentru ca si cantitatea de informatii aparute in spatiul public pe acest subiect este foarte mare, iti propunem un curs intensiv, din care vei invata ce impact va avea asupra afacerii tale, cum sa iti adaptezi afacerea din punct de vedere tehnic, ce documente sunt necesare. Mai mult, vei putea pune intrebari specifice si adaptate nevoilor tale celor doi specialisti. 2 2 0 2 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 2 2 0 2 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana “Fii pregatit!” va poposi in Timișoara sambata, 14 aprilie, in Piața Libertații. Cursurile vor continua duminica, 15 aprilie, in orașul Faget, in Parcul Central din localitate. Programul cursurilor gratuite este intre 10:00 și 18:00, iar personalul ISU Banat le va explicat doritorilor care…

- Premierul Viorica Dancila a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, printr-o decizie publicata luni in Monitorul Oficial. Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Connect-R, sfat important din partea tatalui sau. Aurelian Mihalache a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre relația pe care o are cu fiul sau. Cei doi sunt foarte apropiați și se ințeleg de minune. Aurelian Mihalache este mandru de fiul lui și nu ezita sa spuna acest lucru in fața…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…