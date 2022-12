Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Gherla, aflat in arest la domiciliu, a fost gasit mort. Primele date indica un suicid. Polițiștii din Gherla au intervenit, ieri, la un imobil de pe strada Clujului pentru a verifica un barbat in varsta de 29 de ani, care se afla in arest la domiciliu, insa nu a…

- Polițiștii din Gherla s-au deplasat joi in jurul orei 11 la un imobil de pe strada Clujului din municipiul Gherla pentru a verifica un barbat in varsta de 29 de ani, care se afla in arest la domiciliu, insa nu a raspuns nimeni la ușa, aceasta fiind asigurata. Intrucat exista suspiciunea ca barbatul…

- Un tanar din Pogoanele a ajuns in arest, dupa ce a incercat sa violeze o femeie care venise sa il ajute la mai multe treburi in gospodarie. Femeia, in varsta de 45 de ani, agresata in momentul in care barbatul, in varsta de 32 de ani, nu și-a putut pune planul in aplicare, a reușit sa fuga din casa…

- Politistii doljeni au dispus retinerea unui barbat de 31 de ani, din comuna Ghidici, acuzat de evadare si conducere fara permis. Potrivit oamenilor legii, barbatul, care a fost arestat la domiciliu la inceputul lunii septembrie, a fost depistat conducand cu permisul suspendat. Doljeanul este judecat…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru evadare, dupa ce politistii au constatat ca acesta a incalcat masura arestului la domiciliu si a plecat de acasa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Polițiștii rutieri din Gherla, aflați in acțiune in noaptea de vineri spre sambata, au oprit un șofer pentru verificari. Testarea lui a aratat ca tanarul se afla sub influența drogurilor. Evenimentul s-a produs in jurul orei 01.15, pe strada Liviu Rebreanu. Șoferul, un tanar in varsta de 26 de ani,…

- In cursul nopții trecute, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Adjud au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 19 de ani, din comuna Tanasoaia, banuit de comiterea infractiunii de viol. Ieri, 17 septembrie, ora 14:34, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizați, prin SNUAU 112,…