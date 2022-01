Tu de cate ori ai incercat sa le demonstrezi tuturor contrariul? Alin Dragan lanseaza Prove Them Wrong, o piesa deep, ca o lectie de viata

Stiri pe aceeasi tema

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- Florian Rus revine la scurt timp dupa colaborarea cu JO – „Daca m-ai iubit candva” – cu o noua piesa, și continua seria pieselor din The Session by Global Records. „Doar o stare” este o nota pozitiva intr-un decembrie friguros și nu numai. Piesa este un pansament pentru perioadele dificile. Versurile…

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- Viața fiecaruia dintre noi este un cumul de intamplari care, aduse impreuna, creeaza versiunea noastra din prezent. Chiar și in momentele grele, exista un echilibru care nu trebuie uitat, iar acesta este și mesajul noii piese lansate de Basshunter – viața te poate rani ca un prieten bun, dar iți va…

- IRAIDA lanseaza “Hexes & Exes” impreuna cu o poveste de dragoste puternica, plina de frici și trairi intense, intr-un joc ce se repeta la nesfarșit. Pastrand caracteristicile genului dance, piesa este plina de energie, dinamica, și ruperi de ritm. Cele din urma te fac sa dai din cap fara sa ințelegi…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- NANE iși promoveaza viitorul album “Cordial” cu primul single “BBYMM”. Albumul are la baza ritmurile R&B, fiind o abordare noua a artistului. Piesa este despre cum este dragostea ințeleasa in cartiere, o iubire reala, fizica și plina de pasiune. Atmosfera melodiei iți aduce aminte de o vara tarzie sau…

- Golani revin in forța cu o noua piesa și cu un nou videoclip. Vorbim aici de piesa “Strazile” in colaborare cu Marko Glass și Bvcovia. Piesa este despre viața din cartiere și stilul de viața aferent. Artiștii canta despre iubirea pe care o au pentru apropiați și motivația de a evolua, de a-și depași…