Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Regional de Integrare a Strainilor Brasov organizeaza, pentru prima data de la infiintare, cursuri pentru obtinerea cetateniei romane. In prezent, la acest curs sunt inscrisi 20 de straini care provin din tari precum Rusia, Columbia, Republica Dominicana, Ucraina, SUA, Peru, India,…

- Vara trece repede așa ca trebuie sa știi sa profiți de ea. E o perioada perfecta ca sa petreci timp și sa te relaxezi impreuna cu familia ta. Cu toate acestea, trebuie sa incerci sa eviți sa petreci mult timp afara in zilele foarte calduroase, intrucat canicula iți poate afecta organismul. Tocmai de…

- Pentru prima data de la inființare, Centrul Regional de Integrare a Strainilor Brașov organizeaza, cursuri pentru obținerea cetațeniei romane. Centrul ofera aceste cursuri gratuit celor care indeplinesc criteriile de obtinere a cetateniei. In functie de scopul sederii, strainii din Romania pot cere…

- Asociația de Tenis Profesionist (WTA) a transmis pe site-ul oficial ca Simona Halep care acum este numarul unu mondial va avea o misiune extrem de grea la Wimbledon. Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, este avertizata de WTA ca va avea o misiune dificila in a incerca sa cucereasca un titlu…

- Astazi, cea mai mare parte a dispozitivelor electronice sunt fabricate in China, deoarece in statul asiatic costurile cu forta de munca sunt in continuare reduse si nu exista o criza de angajati. Exista, totusi, si alte tari in care se asambleaza astfel de dispozitive. Exemple sunt Taiwan, India, Vietnam,…

- Poliția din India a declarat ca a reușit sa extraga cu succes 106 capsule de cocaina din stomacul unei femei care incearca sa introduca droguri in țara. Straina in varsta de 25 de ani a fost arestata pe aeroportul internațional din Delhi pe 14 mai, dupa ce poliția a primit un indiciu.…

- Cum iti motivezi copilul sa faca lucruri pe care nu vor sa le faca? De exemplu, pentru unii parinti, spalarea pe dinti poate fi o adevarata provocare. Temele, cititul, adunatul jucariilor, facutul curateniei sunt, iarasi, niste activitati care nu ii incanta pe toti copiii. In aceste situatii, parintii…