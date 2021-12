Tu ce le iei cadou celor dragi, anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul George Tacale, cunoscut pentru interpretarile sale la pian, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, a cantat imnul „Deșteapta-te romane”, la un pian alb, in Cetatea Alba Carolina. Pianistul jandarm George Tacale a transmis romanilor un mesaj in contextul pandemiei de Covid. „Tot mai des, in…

- VIDEO| „Deșteapta-te romane” la Alba Iulia: Jandarmul pianist a interpretat imnul Romaniei, la un pian alb, in Cetatea Alba Carolina VIDEO| „Deșteapta-te romane” la Alba Iulia: Jandarmul pianist a interpretat imnul Romaniei, la un pian alb, in Cetatea Alba Carolina Jandarmul George Tacale, cunoscut…

- Il mai ții minte pe pianistul jandarm George Tacale, care a cantat, anul trecut, imul Romaniei pe un varf de munte? Iata ca anul acesta tanarul ne ofera o noua dedicație, tot cu prilejul Zilei Naționale. Și vine și cu un mesaj plin de speranța pentru toți romanii. Un jandarm canta „Deșteapta-te romane”…

- Este greu sa te decizi ce cadouri sa daruiesti celor dragi? In fiecare an trebuie sa fii mai inventiv si sa nascocesti idei de cadouri care sa fie pe placul sarbatoritilor. Cam grea sarcina, nu-i asa? Noi ne-am gandit sa iti venim in ajutor.

- Daca nu esti una din acele persoane care iubeste sa viziteze zeci de magazine, sa compare sute de preturi si sa intre prin cele mai ascunse colturi ale internetului inainte de a gasi “acel” cadou potrivit, cu siguranta vei aprecia ideile noastre. Pentru ca se potrivesc unui numar mare de persoane, pot…

- Numar dupa numar al ziarului Prahova, ati gasit, dragi cititori, in cuprinsul sau, de la prima pana la ultima pagina, stirile si informatiile pe care am considerat ca este de datoria noastra sa vi le aducem sub priviri, cat mai prompt si obiectiv, astfel incat sa fiti informati despre realitatile judetului…

- V-ați gandit vreodata cu ce ați mai putea sa va surprindeți prietenii, oamenii dragi din viața voastra? Nu degeaba se spune ca old is gold, unele idei prind bine in orice context. Cum sunt florile! Oferiți flori unei femei și veți vedea instant cum ochii ii sclipesc. Oferiți flori pentru a surprinde…

- Daca vrei sa oferi un cadou din toata inima oamenilor dragi, este important sa faci alegerea corecta, pentru ca darul Post-ul Vrei sa faci un cadou deosebit oamenilor dragi? Idei simple pentru daruri pline de magie apare prima data in Gazeta Dambovitei .