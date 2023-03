Tu ce ai face cu 1 TB de stocare pe telefonul tău? Noile smartphone-uri de la Samsung, tehnologie de top la un preț accesibil Smartphone-ul e cel mai bun prieten al nostru, vrem sa lucram pe el, sa ne uitam la filme pe el, sa cream amintiri cu el, sa il folosim ca ceas deșteptator, ca device de urmarire a sanatații sau ca amic de nadejde care sa ne reaminteasca ce avem de facut. E o misiune grea, insa noile smartphone-uri de la Samsung ne demonstreaza ca se poate sa fie din ce in ce mai bine și mai ușor. E drept ca s-ar putea sa ai nevoie de o sumedenie de aplicații totuși… și de sufficient spațiu pentru ele. Tu ce ai face cu 1TB spațiu de stocare? Pentru ce l-ai folosi? Cea mai populara gama de smartphone-uri din portofoliul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

