Tu ai canalizare pe strada ta? Mai mult de un sfert din strazile Craiovei nu au canalizare. Posibilitatea ca acestea sa beneficieze de o rețea de canal sunt fondurile europene. CAO are doua proiecte in valoare de 37 de milioane de euro pentru demararea lucrarilor de extindere și reabilitare a canalizarii orașului. Craiova este inca deficitara la capitolul canalizare. La aceasta data, orașul are peste 230 de strazi și alei fara canalizare, din cele aproape 630 de strazi. Populația inca mai folosește haznaua din fundul curții pentru deversarea apei menajere. Cele mai multe dintre strazile fara canalizare sunt in zona de vest… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

