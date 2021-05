Tu ai ales lenjeria de pat potrivita? Afla cat de mult iti influenteaza aceasta calitatea somnului

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa somnului poate duce la aparitia starii de anxietate, afirma autorii unui studiu american care evidentiaza legatura speciala dintre somn si hiperactivitatea emotionala, relateaza lefigaro.fr. Lipsa somnului favorizeaza aparitia anxietatii. Cit ar trebui sa dormim pentru a ne pastra sanatosi? {{294126}}Mai…

- Cum alegem ANVELOPELE de Vara sau de Iarna – Sfaturi UTILE pentru tine ! La o prima vedere si fara o analiza amanuntita, am putea spune ca toate anvelopele sunt la fel. Dar nu este atat de simplu… atunci nu ar mai exista atatea modele diferite si marci de cauciucuri prezente pe piata. Cum alegem ANVELOPELE…

- Ruby a avut o apariție cel puțin uluitoare pe rețelele de socializare. Frumoasa cantareața s-a afișat la primele ore ale zilei in așternuturi, cu lenjeria intima pe... cap. Da, da, ați citit bine! Artista a inventat o „noua moda”, dar nu oricum, ci avand un motiv foarte bine „intemeiat”, potrivit spuselor…

- Impactul pandemiei asupra invațamantului superior. Daniel Breaz: ,,calitatea invațamantului clar NU a fost afectata de pandemie” Așa cum știm deja, pandemia anului 2020 a cauzat o serie de ,,reforme’, iar unele planuri au fost mai afectate decat altele. Despre efectele atat pozitive și negative aparute…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi mai multe decrete de rechemare in țara de la post a mai multor ambasadori. Printre cei chemați sunt și George Maior, ambasadorul in SUA și Emil Hurezeanu, ambasador in Germania. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 februarie…

- Oamenii sunt singura specie care, in mod deliberat, se priveaza de somn. Insa, odihna in timpul nopții este foarte importanta pentru a ne menține starea de sanatate. Un adult trebuie sa doarma, in medie, opt ore pentru a funcționa optim. Exista insa diferențe in ceea ce privește intervalul de odihna.…

- Somnul este o nevoie fizologica de baza, asemenea setei și foamei, este absolut esential pentru fiecare fiinta umana. Fiecare ființa vie are nevoie de somn pentru a supraviețui, spun specialiștii. Somnul suficient și odihnitor protejeaza sanatatea mintala și sanatatea fizica, crește calitatea vieții. Somnul…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat ca actul educational are o calitate foarte scazuta, in mare parte din motive structurale si anume predarea online, cat si din motive circumstantiale, cum ar fi accesul dificil la tehnologie. Acesta a adaugat ca pierderile sunt foarte mari, fiind diferente…