TSUNAMI lovește California! A fost emisă alertă pentru SUA și Canada - Valuri uriașe pe coasta de vest | VIDEO Valuri de peste un metru inalțime provoaca deja inundații de coasta, dupa alerta de tsunami emisa pentru intreaga coasta de vest a SUA și Hawaii. Undele de șoc a ajuns și in SUA dupa ce vulcanul submarin din Pacific a declanșat un cutremur de 7,4 pe scara Richter, urmat de evacuari in Tonga și Samoa. Sambata au fost emise mai multe avertsmente de tsunami in aceste insule din Pacific și in anumite zone din Japonia. Ulterior, a fost emisa alerta de tsunami pentru tot litoralul Pacificului - SUA și Hawaii. De asemenea, au fost emise aviz de tsunami pentru Insula de Nord a Noii Zeelande și coasta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

